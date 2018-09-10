Космонавт показал, где обнаружили отверстие на МКС

Российский космонавт Сергей Прокопьев рассказал о ситуации на МКС и показал место утечки воздуха на корабле «Союз МС-09».

«Пожалуйста, не волнуйтесь, у нас все в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает, как пишут в СМИ», – рассказал Прокопьев на видео, опубликованном в Instagram.

Космонавт продемонстрировал «ультразвуковой чувствительный прибор», с помощью которого удалось обнаружить утечку. По его словам, на отверстие пришлось наложить три слоя специального герметика.

«Живем мы, как всегда, мирно и дружно, эксперименты выполняются в штатном режиме», – добавил Прокопьев.

В понедельник стало известно, что совместная комиссия Роскосмоса и ФСБ, расследующая появление дыры на корабле «Союз МС-09», установила, что отверстие было намеренно просверлено в космосе. Ранее сообщалось, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» квалифицирует ситуацию с появлением отверстия в «Союзе» как «преднамеренные действия неустановленных лиц».