Франция получила разъяснения по инциденту с российским спутником

Вопрос «опасного сближения» российского и французско-итальянского спутников давно является исчерпанным, сообщают источники.

«Французская сторона выразила обеспокоенность «опасным сближением» российского и французского спутников довольно давно и получила исчерпывающие разъяснения на этот счет более полугода назад», – сказал источник в российском посольстве, передает РИА «Новости».

По его словам, французская сторона не ставила под сомнение факт отсутствия нарушений норм международного права или правил безопасности движения космических объектов.

«Никаких дополнительных обращений с тех пор не поступало, и мы считаем вопрос исчерпанным. Вопрос о том, почему французский министр обороны решила вдруг вернуться к этой истории полгода спустя, да еще в такой странной форме, нужно задавать французской стороне», – отметил источник.

В пятницу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявляла, что в 2017 году российский спутник пытался шпионить за французско-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военной связи.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что делает на орбите попавший под подозрение российский спутник.