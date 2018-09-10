ФСБ создала структуру по борьбе с кибератаками

Федеральная служба безопасности создала Национальный центр, отвечающий за координацию борьбы с кибератаками.

«Приказываю создать Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)», – говорится в приказе, подписанном главой ФСБ Александром Бортниковым. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости».

Центр будет заниматься координацией «по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак», обменом информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализом предыдущих кибератак и созданием методик по борьбе с новыми угрозами.

НКЦКИ может отказаться передать информацию правоохранительным органам других стран или международной организации, если это будет создавать угрозу безопасности России.

Возглавлять центр будет директор, также занимающий должность замруководителя научно-технической службы – начальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ.

Ранее стало известно, что в единый день голосования инфраструктура «Ростелекома» подверглась кибератакам.

Напомним, в последние годы в России наблюдается рост киберпреступлений.