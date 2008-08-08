Томенко одержал победу на выборах в Алтайском крае

Губернатором Алтайского края избран врио главы региона Виктор Томенко, сообщил местный избирком.

Обработаны все протоколы. За Томенко («Единая Россия») отдали голоса 53,6% жителей края, Владимир Семенов от ЛДПР набрал 16,20%, Людмила Суслова от «Справедливой России» – 14,14%, за Андрея Крылова (Партия роста) проголосовали 13,46%.

Явка составила 37,06%, это выше показателей губернаторских выборов 2014 года (34,38%), передает РИА «Новости».

Единый день голосования прошел в 80 регионах России 9 сентября. Состоялось свыше 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей были включены примерно 65 млн россиян.