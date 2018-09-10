Россия указала на некомпетентность британского министра

Российское посольство в Лондоне указало на некомпетентность британского правительства.

Глава британского МВД Саджид Джавид заявил, что Москва противодействует системе, которая якобы основана на правилах и принесла мир и процветание по окончании Второй мировой войны.

Российские дипломаты напомнили, что система, о которой говорит Джавид, была совсем недавно изобретена Западом в целях исказить подлинную международную систему, основанную на работе ООН. Западная система не защитила Ирак, Ливию и Сирию от вооруженной агрессии, а «поощряла иностранную интервенцию», передает ТАСС.

Посольство согласилось, что такая «система, основанная на правилах», России не нравится, поскольку Запад «нацелен на произвольный демонтаж международного права».

В посольстве высказались о планах Великобритании направить ресурсы на сдерживание России. Дипломаты сказали, что российская сторона не угрожает британской, и Лондону это известно, но все больше британских парламентариев начинают запугивать жителей своей страны антироссийской пропагандой.

Комментируя ситуацию вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, российские дипломаты предложили Джавиду «поделиться с общественностью» доказательствами, раз уж он уверяет, что Лондон не сомневается в вине Москвы. Пока британская сторона показала только «фотографии двух мужчин восточноевропейской внешности, которые бродят по Солсбери на протяжении двух разных дней». Кроме фото никаких доказательств нет, только утверждения Великобритании, «основанные на не поддающихся проверке «разведданных» и на «отсутствии альтернативных объяснений», заявили в посольстве.

Дипломаты также раскритиковали слова Джавида об отсутствии у России договора о выдаче с Великобританией. Это заявление министра «точно демонстрируют уровень компетентности британского правительства и государственной службы», поскольку договор есть – Европейская конвенция о выдаче 1957 года, причем она успешно работает при экстрадиции подозреваемых. Конечно, граждан России Москва не выдает – такой шаг противоречил бы Конституции страны.

На ваш взгляд Кто наиболее вероятный виновник отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля? Силы, желающие покарать Скрипаля за предательство

Силы, желающие скомпрометировать Россию

Другой вариант



Однако это не исключает сотрудничества России и Великобритании по конкретному уголовному делу, даже если подозреваемые являются россиянами, ведь есть еще Европейская конвенция о взаимной правовой помощи. Лондон же от взаимодействия с Москвой отказывается не только в расследовании «дела Скрипалей», но и в расследовании смерти заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова.

«Лондон идет по излюбленному пути засекречивания неудобных для властей фактов и уголовных дел, в которых так или иначе затрагиваются россияне», – сказали в посольстве, напомнив также о «громких делах» Александра Литвиненко, Александра Перепиличного, Бориса Березовского.

Посольство выразило мнение, что «погибшие или пострадавшие россияне были так или иначе связаны с британскими спецслужбами».

В среду Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными.