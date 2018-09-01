Путин рассказал о планах на вечер

Президент России Владимир Путин рассказал, что собирается вечером в субботу поиграть в хоккей.

«Мы с вами хорошо знаем эту формулу отдыха – это смена видов деятельности. Вот сейчас после встречи с вами пойду в хоккей поиграю», – сказал Путин на встрече с победителями олимпиад 2017 – 2018 учебного года, передает ТАСС.

Один из школьников спросил, успевает ли президент отдыхать.

«Думаю, что да», – ответил Путин.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги, проходящем в сочинском ледовом дворце «Большой».

В декабре 2017 года Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади в Москве.