Кремль отреагировал на публикацию в США откровений Ельцина о Путине

Вашингтон не согласовывал с Москвой вопрос публикации стенограмм телефонных переговоров первого президента России Бориса Ельцина и 42-го президента США Билла Клинтона в 1999 году, в которых речь шла о выборе Владимира Путина преемником, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что консультации по этому поводу между Москвой и Вашингтоном не проводились, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что существует сложившаяся практика рассекречивания и записей бесед, и телефонных разговоров. Как правило при этом не рассекречиваются документы, касающиеся действующих политиков. «Это общемировая практика», – отметил Песков.

Накануне пользователи Сети обратили внимание на рассекреченные американской стороной отчеты о переговорах президента России Бориса Ельцина и его тогдашнего коллеги Билла Клинтона; российский лидер, в частности, сообщает американскому о планах передать власть Владимиру Путину и жалуется на коммунистов, которые якобы хотят забрать Крым и Аляску.

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал откровения Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном о Владимире Путине, отметив, что в нынешнем российском лидере не наблюдается «ельцинского заигрывания и подобострастия к американцам».