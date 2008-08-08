Соловьев оценил откровения Ельцина о Путине в разговорах с Клинтоном

«Какие-то моменты Ельцин понимал в Путине, но какие-то, к счастью для всех нас, не разглядел. Чего-чего, а ельцинского заигрывания и подобострастия к американцам у Путина точно не наблюдается», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, комментируя откровения Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном о Владимире Путине.

Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев не удивился тому, что Борис Ельцин в личной беседе рассказал Биллу Клинтону о выборе Владимира Путина в качестве своего преемника на посту главы государства.

«Это просто было в логике Ельцина, это не имело отношения к Путину. Напомню, что Ельцин сразу после подписания беловежских соглашений позвонил американцам. Для него было очень важно, чтобы человек, которому он собирался доверить страну, был предсказуем и понятен для американцев. Другой вопрос, насколько Ельцин угадал. Какие-то моменты Ельцин понимал в Путине, но какие-то, к счастью для всех нас, не разглядел. Чего-чего, а ельцинского заигрывания и подобострастия к американцам у Путина точно не наблюдается. Путин не стал продолжать линию, не скажу что подобострастной или вассальной, но уж очень сильной зависимости в принятии решений и осознании истинных целей как одной стороны, так и другой», – сказал Соловьев.

Соловьев не считает откровения Ельцина о Путине проявлением личной дружбы с Клинтоном. «Это, как считал Ельцин, было обязательным условием. Все эти десять лет Ельцина проходили под американской доминантой. Он не мог себе представить, что могло быть как-то иначе. Здесь выстраивается вся логика Бориса Николаевича», – считает журналист.

Соловьев предположил, что решение Евгения Примакова развернуть самолет над Атлантикой стало для Ельцина тревожным звонком, обозначавшим, что «Примаков не пойдет тем путем, которым традиционно шел Борис Николаевич – за американцами».

Однако Ельцин «был прав» в оценке характера Путина. «Сомнений, что у Путина жесткий внутренний стержень, ни у кого нет. Другой вопрос, что наполнение каждого из терминов может быть очень разным. Общительный? Я думаю, не очень точный термин. Умеющий общаться с людьми – гораздо более точный термин... Все-таки необходимо помнить состояние, в котором в тот момент находился Борис Николаевич... Многого он в Путине не разглядел. Путин в первую очередь патриот России.

Невозможно представить Путина, выступающего перед Конгрессом США, благодарящего американцев за победу над коммунизмом. Здесь Ельцин точно ошибся. Не этим путем пошел Путин»,

– подытожил Владимир Соловьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в интернете обратили внимание на рассекреченные отчеты о переговорах президента России Бориса Ельцина и его тогдашнего коллеги Билла Клинтона. В сентябре 1999 года российский лидер рассказал Клинтону по телефону о планах передать власть Путину. Ельцин говорил, что долго не мог определиться с кандидатом на эту роль.

«Я узнал, что он надежный человек, который хорошо осведомлен о различных предметах, входящих в его компетенцию. В то же время он является основательным и сильным, очень коммуникабельный. И он может легко выстроить хорошие отношения и общаться с людьми, которые являются его партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я убежден, что он будет поддержан в качестве кандидата в 2000 году», – сказал Ельцин.

Во время личной беседы в Стамбуле в ноябре 1999 года Клинтон спросил, кто может выиграть президентские выборы в России, и Ельцин ответил без колебаний: «Путин, конечно. Он станет преемником Бориса Ельцина. Он демократ, и он знает Запад».

Он добавил: «Он жесткий. У него внутренний стержень. Он жесткий внутренне, и я сделаю все возможное, чтобы он выиграл – на законных основаниях, конечно. И он победит. Вы будете делать дела вместе. Он продолжит линию Ельцина на демократию и экономику и расширит контакты России. У него есть энергия и мозги, чтобы преуспеть».