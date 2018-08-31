Украину предупредили о последствиях расторжения договора о дружбе с Россией

Денонсация договора о дружбе с Россией приведет к негативным последствиям для Украины, считает бывший министр юстиции страны Александр Лавринович.

«Сегодня необходимо задавать вопрос о том, что Украина получит в позитиве и негативе. В негативе получит то, что будет ослаблена ее перспектива в международных инстанциях при рассмотрении исков к России, в частности относительно аннексии Крыма», – сказал Лавринович в эфире телеканала «112 Украина», передает ТАСС.

В то же время, по его словам, «в позитиве Украина не получит ничего».

Лавринович отметил, что идея расторгнуть договор о дружбе была бы логичной в 2014 году, когда «Украина выбирала свой вектор», но не сейчас, когда Украина «должна думать, как завершить войну, наладить отношения и выйти из ситуации».

В пятницу глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что ведомство подготовило пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией по поручению президента Украины Петра Порошенко.

В Кремле назвали этот шаг Киева неразумным.