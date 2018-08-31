Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки «Яндекс.Видео»

Роскомнадзор заявил, что не нашел оснований для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящее время.

«Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящее время отсутствуют», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее «Яндекс» принял решение удалить из поисковой выдачи все ссылки на сериалы, по которым предъявлены претензии холдингом «Газпром-медиа», из-за чего сайт yandex.ru оказался под угрозой блокировки.