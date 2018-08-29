«Яндекс» не согласился с решением суда по пиратским ресурсам

«Яндекс» считает необоснованными определения Мосгорсуда по прекращению доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче и обжалует решение суда, сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что в соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» нелегальный контент блокируется на стороне владельца сайта и на его «зеркалах».

«Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно. Мосгорсудом были вынесены определения, кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу. Что еще хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, соцсетях и так далее», – передает РИА «Новости» слова представителя «Яндекса».



«Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда. Как поисковая система «Яндекс» работает в полном соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе компании.

В минувшую пятницу Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, «Супер» к «Яндексу» и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационного сериала «Осторожно земляне» через поисковую выдачу.

Напомним, во вторник замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что сервис «Яндекс. Видео» может быть заблокирован, если до вечера четверга не удалит пиратский контент.