Роскомнадзор ответил на жалобы «Яндекса»

Доступ к сервису «Яндекс.Видео» будет ограничен, несмотря на обжалование компанией решения суда о блокировке пиратского контента, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Это обеспечительная мера, в любом случае – обеспечение иска идет в виде блокирования ресурса на 15 дней», – цитирует Субботина ТАСС.

Также он рассказал, что «Яндекс» не стал подписывать подготовленный Роскомнадзором меморандум по борьбе с пиратством в интернете.

«Документ был подготовлен, был согласован, был готов к подписанию. «Яндекс» его проигнорировал», – отметил он.

Напомним, в пятницу Мосгорсуд на основании заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, «Супер» к «Яндексу» принял предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационного сериала «Осторожно земляне» через поисковую выдачу.

«Яндекс» не согласился с решением суда.