«Яндекс» придумал, как избежать блокировки

«Яндекс» принял решение удалить из поисковой выдачи все ссылки на сериалы, по которым предъявлены претензии холдингом «Газпром-медиа», из-за чего сайт yandex.ru оказался под угрозой блокировки, сообщили в пресс-службе компании.

«Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи «Яндекса», мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями», – передает RNS сообщение пресс-службы компании.

Компания подчеркнула, что не может исполнить предъявленные требования, ведь «Яндекс» не размещает контент в Сети, а также не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта.

Поэтому, отметили в компании, среди удаленных ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент – речь идет о сериалах, выходящих на телеканалах ТНТ, ТВ3, 2х2 и «Супер», – размещен самим правообладателем.

«В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на «Яндексе», а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика», – заявили в компании.

Компания пояснила, что блокировка «Яндекс.Видео» привела бы к недоступности всего yandex.ru, так как этот сервис размещен по адресу yandex.ru/video.

Ранее Роскомнадзор потребовал от «Яндекса» изъять страницы с пиратским контентом телеканалов «Газпром-медиа» до вечера 30 августа. Замглавы ведомства Вадим Субботин пояснял, что в случае отказа удалить контент блокировка сервиса вступит в силу.

Напомним, 24 августа стало известно, что телеканалы ТНТ, ТВ3, 2х2, «Супер», входящие в «Газпром-медиа», направили заявление в Московский городской суд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к ресурсу «Яндекс». Согласно их заявлению, поисковик предлагает пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены сериалы, выходящие в эфир на этих телеканалах. Суд удовлетворил заявления телеканалов и направил определения на исполнение Роскомнадзору. В «Яндексе» заявили, что решение Мосгорсуда не решает проблему, так как ресурсы со спорным контентом можно будет найти с помощью других поисковых систем.

Роскомнадзор сообщил, что прекратит процедуру правоприменения, если Мосгорсуд отменит решения о блокировке ссылок на пиратский контент на «Яндекс. Видео». В ведомстве также заявили, что в силе остается подготовленный ранее к подписанию меморандум по борьбе с пиратством в интернете. Там отметили, что «Яндекс» отказался подписывать меморандум.

В «Яндексе» заявили, что не отказывались от подписания меморандума по борьбе с пиратством, а предлагали обсудить документ со всеми игроками на рынке и готовили комментарии.