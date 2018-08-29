«Яндекс» опроверг отказ подписывать меморандум о борьбе с пиратством

В «Яндексе» не отказывались от подписания меморандума о борьбе с пиратством, а предлагали обсудить документ со всеми игроками на рынке и готовили комментарии, заявили представители интернет-компании.

В пресс-службе компании отметили, что представители «Яндекса» готовы обсуждать документ с другими участниками рынка, поскольку считают, что текст требует доработки в текущей редакции, сообщает ТАСС.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что «Яндекс» проигнорировал инициативу ведомства о подписании меморандума по борьбе с пиратами в интернете. По мнению главы ведомства Александра Жарова, меморандум может помочь интернет-рынку регулировать распространение и потребление контента.

Предполагается, что в документе будут изложены основные принципы и порядок взаимодействия правообладателей и провайдеров с точки зрения исполнения требований по удалению нелегальной информации.

В Роскомнадзоре заявили, что доступ к сервису «Яндекс.Видео» будет ограничен, несмотря на обжалование компанией решения суда о блокировке пиратского контента.