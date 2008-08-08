Возмущенному глобусом с российским Крымом белорусу преподали урок географии

Российские и белорусские пользователи Facebook раскритиковали белорусского журналиста Евгения Глушкова, который возмутился продажей в могилевском магазине глобуса с российским Крымом.

«В могилевском универмаге к началу нового учебного года продают глобусы с российским Крымом. Куда смотрит могилевское районо и отдел идеологии?» – возмутился он в своем Facebook, указав, что Белоруссия на государственном уровне не признала Крым в качестве территории России.

Впрочем, пользователи соцсети в комментариях к посту Глушкова о глобусе поинтересовались, что именно вызвало недоумение белоруса. Они напомнили, что Крым в 2014 году сам определил собственную судьбу и решил воссоединиться с Россией.

«А что тебя удивило? Крым, это Россия, ты не знал?», – написал один пользователь Сети.

«Если вы сомневаетесь в точности карты на глобусе – можно съездить в Крым и спросить у жителей – это Украина или Россия. Все очень просто», – добавил другой.

Кроме того, белорусы предложили Глушкову написать о глобусе в книгу жалоб магазина, «если не боязно». А некоторые назвали белорусов, которые отрицают российский статус Крыма, «нациками» и призвали их смириться с объективной реальностью, отраженной на глобусе.

Это не первый случай, когда изображение Крыма на картах вызывает вопросы. Так, весной украинское ТВ показало карту с исчезнувшим Крымом. В феврале в Венгрии из продажи изъяли карту Европы, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей.