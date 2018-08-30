Мнения грузин об улице имени Маккейна разделились

В Грузии нет единого мнения, следует ли присваивать имя скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна какой-либо улице или скверу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Опрос на этот счет провело ведущее агентство «Интерпрессньюс», в нем на этот момент приняло участие 25 121 человек.

«За» высказалось 49%, «против» – 45%, остальные затруднились ответить.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее представители саакашвилевского «Единого национального движения» предложили переименовать в честь Маккейна улицу Лермонтова в Батуми. А в четверг оппозиционная фракция парламента Тбилиси «Европейская Грузия» – она откололась от «националов» – предложила назвать в честь Маккейна улицу в столице.

«Джон Маккейн был одним из самых больших сторонников независимости Грузии, наш долг увековечить его память», – сказал глава фракции Георгий Габашвили.

В 2010 году тогдашний президент Михаил Саакашвили наградил Маккейна орденом «Национальный герой Грузии» за то, что сенатор активно поддерживал Грузию во время войны с Россией и говорил в США: «Сегодня все мы – грузины».

На похороны Маккейна в США Грузия отправила первого вице-спикера парламента Тамар Чугошвили.

Саакашвили, который скрывается от грузинского правосудия в Амстердаме, призывал наполовину приспустить флаг над президентской резиденцией в Тбилиси. Когда этого не было сделано, портрет сенатора появился над президентской библиотекой Саакашвили в одном из центральных районов столицы Грузии. Эту библиотеку основал сам Саакашвили в период президентства, там сейчас собираются его идеологические сторонники.