Голикова сказала, кто в России беднее пенсионеров

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что самой бедной категорией россиян являются не пенсионеры, а семьи с детьми.

«Пенсионеры в этом смысле являются более благополучной категорией», – сказала Голикова, передает «Московский комсомолец».

По ее словам, многие пенсионеры финансово помогают своим детям, имеющим больше одного ребенка.

Ранее Голикова заявила, что отказ от увеличения пенсионного возраста до 63 лет для женщин обойдется бюджету в 3,2 трлн рублей.

В среду президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Среди прочего, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.