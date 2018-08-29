Снижение планируемого возраста выхода женщин на пенсию обойдется в триллионы рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что отказ от увеличения пенсионного возраста до 63 лет для женщин обойдется бюджету в 3,2 трлн рублей.

«Отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет – это в деньгах 3,2 трлн рублей. Вы задали вопрос, в чем это измерялось. Был спор, я не буду этого скрывать, именно о том, о чем сегодня сказал президент, о более справедливом отношении к женщине с учетом того, что исторически так сложилось, что женщина в СССР и в России несет большее обременение при воспитании детей», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».

По ее словам, смягчение планки повышения пенсионного возраста коснется 2,4 млн женщин.

В среду Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Среди прочего, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.