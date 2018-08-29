Экс-начальник военной полиции назначен замминистра спорта

Заместителем министра спорта России назначен Игорь Сидоркевич, который ранее возглавлял главное управление военной полиции Минобороны.

«Назначить Сидоркевича Игоря Михайловича заместителем министра спорта Российской Федерации», – сообщается на сайте правительства.

Генерал-майор Игорь Сидоркевич с 2013 по 2016 год занимал должность начальника главного управления военной полиции Минобороны. Является чемпионом мира и Европы по самбо. С 1993 года возглавляет Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга. Также занимает пост вице-президента Федерации дзюдо России.

В 1990-е годы работал в администрации Санкт-Петербурга, где занимал пост первого зампреда комитета по физической культуре и спорту, оттуда в 2001 году ушел на службу в ФСБ.

Доктор педагогических наук, заслуженный мастер спорта СССР.