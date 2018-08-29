В Кремле высказали позицию по колебанию курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обеспокоены колебаниями курса рубля.

«Это среднесуточная волатильность, это процесс, который мы имеем в последнее время. Рыночные процессы, вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Собственно, это то, что эту волатильность мы наблюдаем в последние дни», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, колебание курса является естественным рыночным процессом.

Ранее в среду рубль перешел к росту после обращения президента Владимира Путина к гражданам по поводу предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство. Утром в среду рубль подешевел к доллару и евро.