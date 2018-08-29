Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 25 копеек – до 68,12 рубля (уже подскакивал до 68,5 рубля), курс евро поднялся 23 копейки и составил 79,58 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 76,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».