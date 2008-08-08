Газпром направил ответ по иску Нафтогаза на 12 млрд долларов

Российская компания Газпром направила ответ по иску «Нафтогаза Украины» в Стокгольмском арбитраже по пересмотру тарифа на транзит газа, следует из отчета Газпрома по МСФО за первое полугодие.

«Газпром подал ответ на просьбу об арбитраже 14 августа 2018 года. Процессуальный график в настоящее время не составлен», – передает РИА «Новости» текст отчета.

В середине августа в Нафтогазе отметили, что решение Стокгольмского арбитража по иску к Газпрому о пересмотре тарифа на транзит газа следует ожидать уже после завершения транзитного контракта, то есть после 2019 года.

Иск был подан Нафтогазом в июле, компания требует пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года. Исковые требования – 11,58 млрд долларов.