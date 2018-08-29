На Западе нашли плюсы в российских учениях «Восток – 2018»

Учения «Восток – 2018», в которых будут задействованы ВС России, Китая и Монголии, дадут возможность разведке НАТО оценить военную доктрину Москвы, пишут западные СМИ.

Проведение Россией учений «Восток – 2018» «не должно беспокоить» США, пишет Washington Examiner. Учения будут проходить на Дальнем Востоке, далеко от Восточной Европы, что, по мнению автора, имеет большое значение. Такое развитие событий «смягчает любые опасения», что на учениях станут отрабатывать вторжение в государства-члены НАТО.

«Восток-2018» также предлагает уникальную возможность для разведывательных служб НАТО оценить полномасштабную военную доктрину России», отмечается в статье.

Автор напоминает, что Россия задействует 300 тыс. военнослужащих, 1 тыс. самолетов и множество другой военной техники.

По мнению автора, разведка НАТО сможет узнать, как российские подразделения получают приказы, работают сообща и используют индивидуальную тактику. Также он отмечает, что возможность увидеть, как взаимодействуют между собой китайские и российские силы, в принципе является редкой.

«Такое взаимодействие имеет плюсы для Америки, поскольку участие Китая дает четкий сигнал Индии: она должна усилить улучшение отношений с США. Будучи самой густонаселенной демократической страной в мире, Индия разделяет ценности и интересы с США и сталкивается с устойчивыми вызовами Китая», – считает автор.

В статье говорится, что президент США Дональд Трамп должен обратить внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди на российские военные учения, чтобы убедить ее упрочить военное сотрудничество с США.

Во вторник в НАТО заявили, что альянс проследит за крупными учениями «Восток – 2018», которые пройдут в России с 11 по 15 сентября. НАТО считает, что маневры демонстрируют сфокусированность на подготовке сил к масштабному конфликту.

В учениях примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также подразделения Китая и Монголии.