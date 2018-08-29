Приставы получили лист о взыскании с Улюкаева 130 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы направил приставам исполнительный лист о взыскании с осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева штрафа в размере более 130 млн рублей, рассказали в пресс-службе суда.

«Замоскворецкий суд направил на исполнение в УФССП по Москве исполнительный лист по уголовному делу в отношении осужденного Улюкаева на взыскание штрафа в размере 130 млн 433 тысяч рублей в доход государства», – передает ТАСС слова представителя суда.

Напомним, 3 августа сообщалось, что защита осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева потребовала от суда исполнить приговор, списав с арестованных счетов назначенный штраф, но ходатайство не может быть исполнено, поскольку для получения приставами распоряжения суда о снятии со счета Улюкаева необходимой суммы суд первой инстанции должен получить материалы дела.