США начали работу по созданию бесполетной зоны на севере Сирии

Соединенные Штаты ведут подготовительные работы для создания бесполетной зоны на севере Сирии, уже переброшены радиолокационные комплексы в контролируемый курдами город Кобани и на военную базу США в Эш-Шаддади, сообщила газета Hurriyet.

Радиолокационные комплексы перебросили военными грузовыми самолетами в Кобани и в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. США планируют развернуть при помощи комплексов бесполетную зону от Манбиджа до Дейр-эз-Зора, передает ТАСС.

США неоднократно заявляли о желании создать бесполетные зоны в Сирии и даже говорили о возможности «совместного с Россией» механизма по таким зонам.