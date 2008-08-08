Появилась «любовная» версия трагедии на перевале Дятлова

Интернет-журналист Валентин Дегтерев уверен, что причиной гибели группы Игоря Дятлова стал любовный треугольник между руководителем группы, Зиной Колмогоровой и Юрием Дорошенко.

Дегтерев уверен, что влюбленный в Колмогорову Дятлов не поделил девушку с ее бывшим женихом Дорошенко. На сайте «Конт» автор пишет, что в попытках вызвать ревность у бывшего жениха Колмогорова флиртовала с Дятловым, но позже отвергла. Согласно его материалу, руководитель группы устроил драку с Дорошенко, которая в итоге привела к гибели всей группы.

По версии Дегтерева, участники туристической группы сами разрезали палатку, чтобы быть подальше от происходившей в ней драки. Свою роль сыграло и неудачное место для привала: продуваемая со всех сторон площадка. Автор сообщает, что всех участников группы сдуло ветром по склону. Обратно до спасительной палатки не дошел никто, все туристы погибли от переохлаждения.

В комментариях к материалу Дегтерева и его догадкам многие отнеслись скептически и посоветовали быть проще, а также «не ворошить прах этих несчастных людей».

Это не единственная догадка исследователя по поводу группы Дятлова. Журналист писал, что с трагедией могут быть связаны вызванный светящимися шарами ураган и объявленное бункером сооружение из бетона с листами железа. Также Дегтерев сообщал о том, что нашел на перевале Дятлова десятого погибшего.