На Урале выдвинули версию причины гибели группы Дятлова

Ураган, погубивший группу Дятлова, мог быть вызван светящимися шарами, считает исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, внимательно изучивший фотографии, сделанные группой.

На фотографиях, которые Дегтерев обнаружил в интернете и изучил, он заметил огромные шары.

«На всех этих фотографиях есть огромный шар на фоне леса. Рядом с палаткой. Видно, что в лесу идет сильный снегопад. Но снимки сделаны в лесу, а не на склоне горы», – цитирует Дегтерева Ura.ru.

По его словам, ураган, ставший причиной гибели группы, могли вызвать «эти самые шары, что так красочно описаны в уголовном деле по факту гибели группы Дятлова».

Исследователь сомневается, что следователи могли скрыть светящиеся шары, – снимки были опубликованы, но их сочли бракованными. «Мне удалось восстановить их при помощи специальной программы», – отметил он.

В августе 2016 года исследователи обнаружили еще одно место, где могли располагаться останки членов группы Дятлова.

Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на перевале в окрестностях горы Отортен экспедиция из восьми человек под руководством Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах. Людей обнаружили замерзшими, с множественными телесными повреждениями, без верхней одежды и обуви. Существуют десятки версий произошедшего, вплоть до совершенно фантастических.