Потерявший в авиакатастрофе семью российский бизнесмен покончил с собой

Тело экс-главы компании «Мостострой-6» и совладельца энергостроительной компании «СМУ Севзапэнергомонтаж» Игоря Осипова обнаружили в частном доме поселка Токсово, которое находится под Санкт-Петербургом.

В доме погибшего правоохранительные органы нашли охотничий карабин «Сайга». Согласно предварительным данным, Осипов покончил с собой из-за проблем с финансами. По «СМУ СЗЭМ» ввели процедуру наблюдения и назначили управляющего. За последние годы компания проиграла несколько десятков арбитражных судов, сообщает «Московский комсомолец».

Три года назад при крушении самолета компании «Когалымавиа» на Синайском полуострове у Осипова погибли жена, дочь и два внука.