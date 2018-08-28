Британия опробовала новый механизм выдачи документов гражданам ЕС

Иммиграционные власти Великобритании начали пробный прием заявлений на оформление новых документов для живущих в Британии граждан стран Евросоюза, желающих остаться в стране после Brexit.

Как передает Press Association, в эксперименте примут участие сотрудники национальной службы здравоохранения (NHS), работающие в больницах на северо-западе Англии, а также студенты и преподаватели трех университетов Ливерпуля, передает ТАСС.

Всего ожидается около 4 тыс. заявлений на проживание в Великобритании. По мнению авторов эксперимента, опыт позволит властям улучшить работу нового иммиграционного механизма, который заработает в полном объеме с 30 марта 2019 года.

Напомним, 5 августа министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что позиция Еврокомиссии на переговорах по Brexit может привести к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без сделки.