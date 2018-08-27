Маккейн в прощальном обращении намекнул на Трампа

В эфире американского ТВ зачитали прощальное обращение сенатора США Джона Маккейна, который умер в субботу.

Представитель Маккейна зачитал обращение в эфире телеканала NBC. В тексте не упоминается имя президента США Дональда Трампа, но содержится критика, намекающая на действия нынешнего хозяина Белого дома, передает РИА «Новости».

Так, Маккейн заявил, что «величие» США слабеет, когда американцы «прячутся за стенами, вместо того, чтобы обрушивать их».

Строительство стены на границе с Мексикой началось в американском штате Калифорния в июне. Трамп обещал американцам, что на границе «построят великую стену».

По мнению Маккейна, американское «величие» становится слабее и из-за того, что люди путают «патриотизм с фракционной враждой, сеющей рознь, ненависть и насилие по всему миру».

Напряженные публичные дебаты, которые идут в США, сделают страну только крепче, если их участники будут исходить из предпосылки, что оппоненты любят свою страну, говорится в обращении.