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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    6 комментариев
    16 апреля 2025, 05:43 • Новости дня

    Трамп велел Латинской Америке выбирать между США и Китаем

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что странам Латинской Америки во внешней политике «в какой-то степени» придется делать выбор между Вашингтоном и Пекином.

    У президента США в связи с отказом Панамы продлевать участие в китайской инициативе «Один пояс – один путь» спросили, должны ли государства Латинской Америки делать подобный выбор. «В какой-то степени да, возможно», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что год назад большинство надписей «там были на китайском». Он выразил сожаление, что канал был передан Панаме, а не остался под контролем США. Президент заявил, что в настоящее время США работают с Панамой, чтобы решить эту проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь». США угрожали вернуть себе контроль над Панамским каналом.

    13 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма

    NYT: Трамп в первый президентский срок спрашивал Порошенко, чей Крым

    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задал экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вопрос о принадлежности Крыма, сообщили СМИ.

    В интервью газете The New York Times Порошенко рассказал, что в ходе одной из встреч Трамп обратился к нему с просьбой дать честный ответ на вопрос, на что украинский лидер согласился. После этого Трамп спросил его: «Скажите, Крым российский?». Порошенко отметил, что ответил Трампу, что Крым является украинским.

    После этого Порошенко поинтересовался у Трампа, что вызвало у него такой интерес. В ответ, по словам Порошенко, Трамп заявил, что его российский друг сказал ему, что полуостров должен принадлежать России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    В марте сообщалось, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент США заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности.

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    14 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал C-Span.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил Москве «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ». Трамп сделал это заявление в ходе общения с представителями прессы, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

    Трамп не назвал точную дату дедлайна, отметив, что это связано с «дипломатической чувствительностью» вопроса. Он также заявил, что ожидает, что Россия и Украина предоставят «очень хорошие предложения» для прекращения боевых действий.

    В своей речи Трамп обвинил в начале конфликта экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он подчеркнул свою уверенность в том, что переговоры могут привести к мирному разрешению ситуации.

    Трамп заявил, что для решения о начале режима прекращения огня на Украине существует «психологический дедлайн».

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    15 апреля 2025, 11:43 • Новости дня
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские авиакомпании приостановили прием новых самолетов Boeing из-за введенных торговых тарифов между США и Китаем, что значительно усложняет поставки американских самолетов в Китай, пишет Bloomberg.

    Как сообщают источники, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить прием новых самолетов Boeing в рамках торговой войны с США, передает Bloomberg.

    Власти Китая также рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить покупки оборудования и запчастей для самолетов у американских компаний.

    Подобные меры могут сильно повлиять на производственные и логистические процессы Boeing, учитывая, что около десяти самолетов Boeing 737 Max готовятся к поступлению в китайские авиапарки.

    В то же время Китай рассматривает возможность оказания поддержки авиакомпаниям, арендующим Boeing, чтобы компенсировать возросшие затраты.

    Ранее Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.

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    15 апреля 2025, 14:22 • Новости дня
    Дробницкий: Университеты становятся главным полем гражданского конфликта в США

    Американист Дробницкий: Трамп пытается вытравить идеологию ультралиберализма

    Дробницкий: Университеты становятся главным полем гражданского конфликта в США
    @ Charles Krupa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент США Дональд Трамп прекращением финансовой поддержки вузов пытается искоренить ультралиберальную идеологию в образовательной среде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее власти США заморозили финансирование Гарвардского университета.

    «Гарварду довольно сложно провести грань между пропалестинскими и антисемитскими выступлениями. Но конфликт связан отнюдь не с позицией университета по арабо-израильскому конфликту. Дело в том, что Дональд Трамп пытается вытравить из образовательной сферы идеологию либерального глобализма в его ультраформе», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он напомнил, что за это дело взялись, помимо Белого дома, также ФБР и Минюст. «Разнообразие, равенство и инклюзивность предполагают пропаганду ультралиберальных установок. Дело касается не только собственно образования, но и подготовки кадров, которые потом оказываются на вершинах американской политической иерархии, бизнеса и профессуры», – продолжил собеседник.

    «На фоне блокировки грантов Гарвард, судя по всему, надеется получить компенсации от богатых спонсоров за свою позицию. Я думаю, "Лига плюща" тоже будет придерживаться ранее звучавших призывов Барака Обамы не отдавать вузы трампистам, поскольку это главная кузница кадров для либерал-глобалистов. Образование становится одним из главных полей нынешнего гражданского конфликта в США», – подчеркнул аналитик.

    «К слову, на первом сроке Трамп не решился действовать жестко против "глубинного государства", в которое входят не только госаппарат, но и учебные заведения. Но чтобы победить сейчас, ему нужно выйти, что называется, за пределы правового поля. Американский лидер не склонен недооценивать угрозу», – указал политолог.

    Он отметил, что системные протесты со сносом памятников и BLM «зарождались в революционной среде студентов из благополучных семей». Повторения недавних акций стоит ожидать и сейчас, после решения Белого дома заморозить гранты университету. «Гарвард наверняка поддержат другие вузы, чтобы вместе найти форму сопротивления», – заключил Дробницкий.

    Ранее министерство образования США заморозило гранты для Гарвардского университета на 2,2 млрд долларов и контракты на 60 млн долларов из-за отказа вуза выполнять требование Белого дома о реформировании управления, прекращении программ инклюзивности, а также ограничения влияния ряда студентов, преподавателей и администраторов.

    Учебное заведение призывали ввести политику приема и найма на основе «заслуг», провести аудит профессорско-преподавательского состава и руководства на предмет их идеологических взглядов. Также от Гарварда потребовали запретить носить маски для лица во время митингов. Как отмечает Assosiated Press, решение могло быть направлено против пропалестинских активистов в кампусе.

    Президент университета Алан Гарбер заявил, что готов сотрудничать с администрацией в борьбе с антисемитизмом на территории кампуса, в частности ужесточая дисциплинарные процедуры, но последние требования он назвал неприемлемыми. Профессора вуза подали в суд на администрацию Белого дома, указав, что Трамп нарушает права на академическую свободу «в угоду политическим предпочтениям власти».

    По данным The New York Times, Вашингтон также приостановил гранты для Корнеллского и Северо-Западного университетов на общую сумму около 1,8 млрд долларов. В отношении обоих учебных заведений идут расследования, связанные с обвинениями в антисемитизме и расовой дискриминации.

    В начале апреля экс-президент США Барак Обама призывал граждан страны, студентов колледжей и сотрудников юрфирм противостоять политике Трампа. Спустя несколько дней в ряде городов прошли акции под лозунгом Hands Off («Руки прочь»). Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: сейчас Штаты фактически запустили «цветные» технологии против самих себя.

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    15 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Украинские Telegram-каналы распространили ложную информацию, указывая, что президент США якобы установил дедлайн для российского лидера по прекращению огня на Украине, передает RT.

    На официальной трансляции из Белого дома, которую вел C-SPAN, действительно прозвучал вопрос от журналиста по поводу возможного дедлайна, однако Трамп не дал утвердительного ответа на этот вопрос.

    В эфире не прозвучали никакие заявления или подтверждения о подобных сроках со стороны президента США.

    Ни российская, ни американская стороны не подтвердили наличие какого-либо дедлайна на официальном уровне.

    Ранее сообщалось: Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

    Тем временем в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.

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    14 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Зеленский обвинил США в отсутствии обещанных поставок Patriot Киеву

    Зеленский выразил недовольство отсутствием обещанных поставок ЗРК Patriot от США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, считая причиной этого отсутствие политической воли у западных партнеров.

    Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News обвинил США в недопоставке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, несмотря на обещания, данные на вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

    Зеленский недоумевал от того, что даже готовность Киева купить Patriot сталкивается с отсутствием «политической воли у партнеров».

    «Не понимаю, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности. При этом передают эти системы, например, Израилю», – указал Зеленский на несправедливое распределение американских систем ПВО между странами-партнерами.

    Он указал на то, что раз уж Украина и США партнеры, почему нельзя найти возможность защитить Украину, которая нуждается в 10 системах ПВО и готова найти и потратить на закупку 15 млрд долларов. Если это не вариант, Киев согласен на лицензию на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов.

    Пока на предложения Зеленского в интервью президент США Дональд Трамп потребовал только отозвать у телеканала CBS лицензию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot. Об этом заявила на  брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

    Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

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    14 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп пригрозил CBS лишением лицензии из-за Украины и Гренландии

    Трамп обвинил CBS в клевете из-за сюжетов об Украине и Гренландии

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на телекомпанию CBS и программу 60 Minutes за ложные репортажи о нем. Трамп заявил, что сюжеты о конфликте на Украине и репортаж из Гренландии полны клеветы и журналисты «заплатят высокую цену» за это, передает Associated Press.

    «Почти каждую неделю, в программе «60 минут» имя «Трамп» упоминается уничижительно и дискредитирующе, но трансляция на этих выходных превосходит все остальные», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    В недавней программе телеканала 60 Minutes вышли интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским, который критиковал действия администрации Трампа, а также репортаж из Гренландии, где жители выступили против присоединения к США. По мнению Трампа, эти сюжеты подрывают репутацию главы Белого дома и создают ложное представление о его президентстве.

    В интервью в воскресенье Зеленский заявил CBS, что испытывает «100% ненависть к президенту России» и пригласил Трампа посетить его страну, чтобы посмотреть, что там происходит. Тогда же корреспондент Джон Вертхайм сообщил из Гренландии о том, что некоторые люди в этой стране говорят о желании Трампа захватить власть в свои руки.

    «Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи под видом новостей, они должны понести ответственность за то, что они и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии», – написал политик в Truth Social.

    Трамп ранее уже обвинял CBS News в манипуляциях и требовал через суд раскрыть неотредактированную версию интервью Камалы Харрис. Американский лидер также требует публичных извинений от CBS за фейки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-службе Белого дома пришлось опровергать сообщения о том, что президент США рассматривает возможность введения 90-дневной паузы на новые импортные пошлины. Такие публикации были названы «фейк-ньюз» . В марте Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за фейки о встрече Уиткоффа с Путиным, согласно которым спецпосланник Стив Уиткофф якобы ожидал российского лидера девять часов.

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    13 апреля 2025, 17:15 • Новости дня
    Озвучены результаты медосмотра Трампа

    Трамп продемонстрировал отличное здоровье по итогам медосмотра в Белом доме

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп после медицинского осмотра показал отличное здоровье и готов к выполнению обязанностей главы государства.

    Трамп продемонстрировал отличное когнитивное и физическое здоровье после своего первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом. По заключению врача главы государства Шона Барбабеллы, здоровье президента позволяет ему полностью выполнять обязанности главнокомандующего и главы государства, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», – говорится в опубликованном документе Белого дома. В заключении также отмечается крепкое состояние его сердечной, легочной, неврологической и общей физической функции.

    Врач подчеркнул, что активный образ жизни президента оказывает значительное влияние на его здоровье. Трамп продолжает участвовать во множестве встреч, проводить публичные выступления, работать с прессой, а также часто побеждать в гольф-соревнованиях.

    Ранее журналисты во время выступления в Белом доме на руке Джо Байдена нашли таинственное пятно, аналогичное «печати смерти» у королевы Елизаветы II перед ее смертью.

    Врачи отметили высокую выносливость Дональда Трампа.

    The New York Times сообщала, что команда президента США не предоставляет подробной информации о его здоровье.

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    14 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Трамп пообещал в ближайшее время принять решение по Ирану

    Трамп заявил о скором принятии решения по отношениям с Ираном на борту самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение по Ирану, обсуждая это с журналистами на борту президентского самолета.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение по Ирану, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал в воскресенье во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. «Мы примем решение по Ирану очень скоро», – отметил Трамп.

    Двенадцатого апреля в Омане прошли первые консультации между представителями Тегерана и Вашингтона по поводу иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а делегацию США – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как сообщили в МИД Ирана, встреча была конструктивной и стороны договорились продолжить консультации.

    В воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США может пройти не в Омане, хотя эта страна продолжит выступать посредником. Портал Axios сообщил, что возможное место проведения второго раунда – Рим, и запланировано это на 19 апреля. Смена места переговоров, по данным источников портала, была инициирована администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и США обсуждают выбор площадки для второго раунда переговоров, при этом Оман сохраняет роль посредника. Тегеран может согласиться на возврат к показателям обогащения урана, определенным в 2015 году, если США ослабят санкции и предоставят доступ к замороженным активам. Переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Омане стали значительным шагом к разрешению разногласий между странами.

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    13 апреля 2025, 15:39 • Новости дня
    Пушков отметил популярность Трампа вопреки отсутствию достижений за 100 дней власти

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп остается популярным, несмотря на отсутствие явных достижений за первые 100 дней его президентства.

    Пушков отметил, что хотя у Трампа не было явных результатов за первые 100 дней на посту президента, он все еще привлекает значительное внимание и имеет поддержку среди населения США. В своем Telegram-канале Пушков упомянул событие во Флориде, на котором Трампа встретили стоя и с овациями. Приветствие он получил на одном из матчей UFC.

    «Гигантская толпа, устроившая стоячую овацию президенту США, приветствует Дональда Трампа во время его появления во Флориде на матче UFC... Эта овация десятков тысяч человек стала ответом на акции протеста против Трампа, организованные демократами и прокатившиеся недавно по 50 штатам страны. Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью», – написал сенатор.

    Формальной причиной для начала протестов стали введенные Дональдом Трампом таможенные пошлины. В перечне, опубликованном Белым домом, 184 страны и территории. В черный список не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения.

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    14 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Американский блогер предложил Трампу поклониться Вечному огню у Кремля

    Блогер из США Саттон призвал Трампа осознать исторические переживания России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон предложил президенту США Дональду Трампу и его команде поклониться Вечному огню у стен Кремля, чтобы глубже понять исторические переживания России.

    Саттон обратился к президенту США Дональду Трампу и его команде с предложением поклониться Вечному огню у стен Кремля. Он считает, что этот жест поможет им лучше осознать исторические переживания России в контексте ее обеспокоенности безопасностью, особенно в свете украинского конфликта, передает ТАСС.

    Блогер отметил, что США никогда не переживали таких разрушений, как Россия, и войны всегда происходили за пределами Америки.

    «Пока люди не осознают, что такое голод, который пережил Ленинград, или не вспомнят о трагедиях Сталинграда, они не смогут понять, почему Россия так заботится о своей безопасности», – отметил Саттон.

    Он также рекомендовал администрации США углубленно изучить историю России, чтобы лучше понять ее позицию и отличия в восприятии безопасности по сравнению с Соединенными Штатами, которые никогда не были напрямую затронуты большой войной.

    Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву на День Победы, заявив, что не собирается ехать в Россию 9 мая, о чем ранее сообщалось.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп осознал необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения.

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    15 апреля 2025, 09:41 • Новости дня
    ЕС выделил Украине на 23 млрд евро больше, чем США

    Tекст: Александра Юдина

    Институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

    Согласно данным института, разрыв в предоставляемой помощи между ЕС и США уже достиг 23 млрд евро, передает ТАСС.

    В частности, в январе и феврале текущего года Германия предоставила Украине 450 млн евро, Великобритания – 360 млн евро, Норвегия – 610 млн евро. Еврокомиссия недавно также выделила первый займ в размере 3 млрд евро.

    Несмотря на приостановку помощи, США остаются лидерами в военной поддержке Украины.

    В субботу министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене сообщила, что Литва намерена в 2025 году предоставить Украине 200 млн евро на военную помощь, включая закупки боеприпасов и системы радиосвязи.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине.

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    15 апреля 2025, 10:38 • Новости дня
    Генерал Кейн возглавил Объединенный комитет начальников штабов США

    Генерал-лейтенант Дэн Кейн принял присягу как глава Объединенного комитета США

    Tекст: Ирма Каплан

    Генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн официально стал председателем Объединенного комитета начальников штабов США после одобрения кандидатуры Сенатом.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн был приведен к присяге в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов, спустя почти два месяца после того, как американский президент Дональд Трамп уволил его предшественника, передает Associated Press.

    «Самое важное, что вы должны знать обо мне, так это то, что я доверяю вам. Я верю, что вы умеете принимать трудные решения, стойко переносить невзгоды и поступать правильно», – заявил Кейн на церемонии принятия присяги.

    Он добавил, что Вооруженные силы США должны быть достаточно вооружены, глобально интегрированы и готовы сражаться и побеждать в национальных войнах. А для этого, по его словам, ВС США должны идти в ногу с технологическими и стратегическими изменениями, поощрять инновации и быть готовыми к адаптации.

    Кейн – заслуженный пилот истребителя F-16, первый офицер, которого отозвали из отставки и вернули на действительную службу. Он сменил на посту главы Объединенного комитета Чарльза Брауна-младшего, уволенного Трампом в рамках широкой чистки рядов военных офицеров, которые, как полагают, поддерживали программы многообразия и равенства в американской армии.

    Официальная церемония его вступления в должность состоится на этой неделе в Белом доме.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Пентагон планирует отставку генералов и адмиралов, связанных с продвижением идей DEI («разнообразие, равенство и инклюзивность»). В частности, под угрозой увольнения находится председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Пентагоном после того, как министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, чтобы траты американского Минобороны ежегодно сокращались на 50 млрд долларов.

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    15 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    Белый дом предложил лишить госфинансирования вещательные компании NPR и PBS

    Белый дом запросил в Конгрессе отмену 1,1 млрд долларов госфинансирования для NPR и PBS

    Tекст: Ирма Каплан

    Общественные вещательные компании NPR и PBS в США могут остаться без госфинансирования, что может привести к закрытию почти 20% радиостанций по стране, пишет NYT.

    Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой лишить государственного финансирования в размере 1,1 млрд долларов общественные вещательные компании NPR и PBS, пишет New York Times со ссылкой на источники. По их данным, запрос в случае удовлетворения может ликвидировать федеральную поддержку NPR и PBS почти полностью.

    «Белый дом планирует подать этот запрос на расторжение в ближайшие недели, сообщили источники. Если Конгресс не одобрит запрос о расторжении договора, деньги должны быть потрачены по первоначальному назначению», – сказано в материале.

    «Если Конгресс согласится, это составит около двух лет финансирования организации, почти все из которых пойдут общественным вещательным компаниям, включая NPR, PBS и их местные радиостанции-члены. Администрация Трампа не планирует просить Конгресс вернуть около 100 миллионов долларов, выделенных на экстренную связь».

    Газета уточняет, что государственные деньги составляют небольшую часть бюджетов NPR и PBS, которые получают доход в основном за счет спонсорства и пожертвований. Однако при урезании финансирования, как прогнозируется, пострадает самая уязвимая часть аудитории – жители сельской местности и отдаленных районов, где нет широкополосного интернета, а общественное радио и телевидение – одни из немногих источников информации и развлечений.

    По подсчетам NPR, порядка 20% радиостанций по стране могут закрыться в случае урезания финансирования.

    Запрос Белого дома направят в Конгресс в ближайшие недели, где в течение 45 дней обе палаты должны будут проголосовать и вынести решение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками.

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    15 апреля 2025, 11:51 • Новости дня
    Японская Nissan решила сократить выпуск кроссовера Rogue из-за пошлин Трампа

    Reuters: Nissan уменьшит производство модели Rogue на 13 тыс. автомобилей из-за пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, передает Reuters.

    Японская Nissan Motor сократит производство своей самой продаваемой в США модели Rogue SUV в мае-июле из-за введенных США 25-процентных пошлин на иностранные автомобили, передает Reuters со ссылкой на источник.

    «Наш подход будет вдумчивым и взвешенным, поскольку мы ориентируемся как на непосредственные, так и на долгосрочные последствия», – говорится в заявлении Nissan.

    Nissan также пересматривает производство и цепочки поставок, чтобы найти оптимальные решения для повышения эффективности и устойчивости. Компания заявила, что стремится адаптироваться к изменениям рынка, уделяя приоритетное внимание рабочей силе и производственным возможностям.

    Запланированное сокращение составляет более 1/5 от 62 тыс. единиц Rogue, проданных в США в первые три месяца этого года. По словам информатора, рабочие на заводе Nissan в Кюсю, крупнейшем в Японии, будут работать меньшее количество часов с мая по июль, а производство в некоторые дни будет приостановлено. При этом завод продолжит работать в две смены.

    Пошлины США перевернули глобальную цепочку поставок автомобилей, поэтому Nissan, третий по величине автопроизводитель Японии, попал в более уязвимое положение, чем некоторые конкуренты.

    Основным рынком сбыта компании являются Соединенные Штаты, на долю которых пришлось более четверти всех автомобилей, проданных в 2024 году, причем многие из них были произведены в Японии или Мексике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

    Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями, что уже вызвало задержки в поставках. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как пошлины Трампа перекроят мировой авторынок.

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