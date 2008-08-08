Силуанов высказался по поводу предсказаний курса рубля

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что курс рубля нельзя предугадать из-за санкций со стороны Запада, ставки ФРС и настроения инвесторов.

«Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, будут введены санкции, не будут», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, колебания курса зависят также от ставки ФРС США и от настроения инвесторов, которые «начали выходить из российских активов» после введения санкций. Силуанов добавил, что на укрепление курса рубля повлияло и прекращение покупки валюты для резервов.

Ранее в понедельник рубль подешевел к доллару и евро.