Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов в понедельник утром поднялся на 18 копеек и составил 67,28 рубля, курс евро вырос на 6 копеек – до 78,01 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 76 долларов за баррель, передает РИА «Новости».