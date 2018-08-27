Соловьев прокомментировал удаление аккаунта Шария в Facebook

Блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий, видимо, позволил себе «нечто страшное» с точки зрения Марка Цукерберга – усомнился в святости действующей украинской власти, заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя блокировку аккаунта Шария в соцсети.

«Кто мы такие, чтобы комментировать деяния великих, независимых, настоящих социальных платформ, которые никому не подчиняются, не ходят на вызовы, и не дают отчеты в Конгресс США? К которым, разумеется, не имеют никакого отношения никакие силовики, – иронически заметил известный телеведущий. – Ведь это же никто иной, как сам великий Марк Цукерберг, который является чуть ли ни иконой всего либерального мира. Это никакая не борьба со свободой слова и разными мнениями, а всего лишь такая свободная и вольная трактовка «Фейсбуком» того, что хорошо и что плохо».

«Напомню, что это тот самый Цукерберг, который сказал, что он не считает нужным блокировать антисемитские и отрицающие холокост посты, поскольку «может быть, это такая точка зрения». По всей видимости, Анатолий Шарий позволил себе нечто «более страшное», по мнению Цукерберга, чем отрицание холокоста. Наверное, он позволил себе отрицание святости украинской власти, и лично месье Порошенко», – заметил Соловьев.

«И только наши либералы могут не увидеть в этом очевидного, грубейшего и пошлейшего нарушения всех базовых канонов, о которых писал небезызвестный французский философ Вольтер: «Я ненавижу вашу точку зрению, но я готов отдать жизнь за ваше право ее высказывать». Видно, и в Америке французские философы не в моде, да и Цукерберг никогда не притворялся образованным человеком», – подчеркнул Соловьев.

Ранее в понедельник стало известно, что социальная сеть Facebook удалила основной аккаунт известного медиаэксперта и блогера Анатолия Шария, на который были подписаны 280 тыс. человек.

Шарий последовательно выступает с критикой действующих властей Украины. Недавно газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Шарий, в частности, высмеял Киев за оправдания после ливня в городе и объяснил, кто травит украинского боксера Александра Усика.

В комментарии газет ВЗГЛЯД сам Шарий отметил, что атака на его аккаунт началась несколько дней назад, и «что интересно, это практически совпало» с призывом Петра Порошенко включаться в информационную войну.