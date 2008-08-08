Шарий объяснил удаление своего аккаунта в Facebook

«Атака началась несколько дней назад. Что интересно, это практически совпало с призывом Порошенко включаться в информационную войну», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя удаление соцсетью Facebook своего верифицированного аккаунта с 300 тысячами подписчиков.

«Вначале они заблокировали верифицированный аккаунт, потом на него пришло еще несколько жалоб, причем за комментарии, оставленные в 2012 году. То есть Facebook тогда это разрешал, потом начал запрещать. И они его заблокировали на 30 дней, а на меньше меня и не блокируют», – пояснил Шарий.

«Я сделал второй аккаунт, и у них это разрешено. Его моментально заблокировали, потому что я якобы выдаю себя за другое лицо. Я отправил документы, подтверждающие личность. И сегодня без предупреждения, без каких-либо уведомлений, без пояснений они удалили верифицированный аккаунт, где было почти 300 тысяч подписчиков. Они его просто удалили. Причем они не могли его удалить за нарушение правил сообщества, потому что я уже был в бане и не мог ничего нарушить», – посетовал медиаэксперт.

По словам Шария, все это делается через «своих» модераторов на Facebook. «Я убежден, я абсолютно уверен на 100%, что это делается через людей, которые там находятся и, по всей видимости, плюют на возможную потерю рабочего места. Я не верю в какие-то вселенские заговоры или решение вопроса через Госдеп, но это делают через людей, которые засели в администрации Facebook», – отметил Шарий.

«Также интересно, что это совпало с заявлением Порошенко об информационной войне. И вот таким тупым образом они начинают бороться, пишут жалобы, кляузы, договариваются как-то с администрацией Facebook», – считает Шарий.

При этом медиаэксперт не намерен соглашаться с такой политикой Facebook в отношении себя.

«Мы не собираемся с этим мириться, мы добьемся и разблокируем аккаунты», – заключил Шарий.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что социальная сеть Facebook удалила основной аккаунт Анатолия Шария, на который были подписаны 280 тыс. человек.

Анатолий Шарий последовательно выступает с критикой действующих властей Украины. Недавно газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Шарий, в частности, высмеял Киев за оправдания после ливня в Киеве и объяснил, кто травит украинского боксера Александра Усика.