Экс-главреда российского Forbes привлек к суду собственник издания

Останкинский суд Москвы 1 октября приступит к рассмотрению иска о защите чести и достоинства владельца медиагруппы ACMG Александра Федотова к экс-главреду российского Forbes Николаю Ускову.

«Федотов устранил нарушения, требовавшие исправления. Исковое заявление принято к производству», – передает «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Анны Селивановой.

Она отметила, что досудебная подготовка по делу назначена на 1 октября. По итогам заседания суд назначит дату рассмотрения иска по существу.

Федотов просит суд признать, что экс-главред Forbes в интервью телеканалу «Дождь» 14 июля разгласил коммерческую тайну издания, а также опорочил его честь, достоинство и деловую репутацию.

Напомним, собственник российской версии журнала Forbes уволил главного редактора издания Николая Ускова, который работал на этом посту последние два года. Причиной называется «нарушение условий трудового контракта».

Уволенный Усков сообщил, что будет через суд обжаловать решение собственника издания.

Напомним, 9 июня уволенный с поста главного редактора российской версии журнала Forbes Николай Усков рассказал о больших долгах издательства перед сотрудниками СМИ.