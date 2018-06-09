Уволенный Усков рассказал о больших долгах перед сотрудниками Forbes

Уволенный с поста главного редактора российской версии журнала Forbes Николай Усков рассказал о больших долгах издательства перед сотрудниками СМИ.

Усков заявил в Facebook о том, что на прошлой неделе владелец издания Александр Федотов предложил ему расстаться по соглашению сторон, и предложил крупную сумму, «немного не дотягивающую до ста тысяч долларов».

«Возможно, вы удивитесь, но я отказался. Не то, чтобы я счел эту компенсацию маленькой. Я считаю ее слишком большой. Федотов отлично понимает, почему в ситуации, когда он полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей, не платит налогов, аренды и прочего, прочего, прочего, он, тем не менее, должен предложить Ускову практически годовую зарплату. Все очень просто. Федотов надеется, что я буду молчать и, сытно урча, «отползу» в сторону «заниматься другими проектами». Но я этого не сделаю», – отметил Усков.

Он объяснил это тем, что ценит и коллег, и бренд Forbes и хочет сделать все, что может, чтобы защитить журнал, достоинство, проделанную сотрудниками работу.

Бывший главный редактор подчеркнул, что подает в суд не из-за денег.

«Я от них уже отказался. Пусть лучше заплатит сотрудникам, фрилансерам, налоги. А еще я рассчитываю, что факты, которые непременно станут достоянием гласности, затруднят в будущем вмешательство в работу редакции и привлекут внимание хозяев бренда (это, кстати, не американцы, а дружественные нам китайцы) к опасной ситуации, сложившейся в журнале Forbes Россия», – подытожил Усков, призвав коллег проявить стойкость.

Добавим, что уволенный Усков сообщил, что будет через суд обжаловать решение собственника издания.

Напомним, собственник российской версии журнала Forbes уволил главного редактора издания Николая Ускова, который работал на этом посту последние два года. Причиной называется «нарушение условий трудового контракта».

Официальная причина увольнения Ускова заключается в том, что Федотова неудовлетворяет качество работы Николая Ускова. Его обвиняют в систематическом нарушении трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора «о неконкуренции». Речь идет о том, что он по контракту не имел права участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов», а именно, выступать гостем на радио «Эхо Москвы».

Усков считает, что реальной причиной конфликта, в частности, стала попытка изменения устава издания, и скандал с изъятием из зарплатного рейтинга сведений о зарплате главы ВТБ Андрея Костина. Кроме того, Усков неоднократно обвинял Федотова в попытках вмешиваться в редакционную политику.