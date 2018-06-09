Уволен главный редактор Forbes в России

Собственник российской версии журнала Forbes уволил главного редактора издания Николая Ускова, который работал на этом посту последние два года, в связи с нарушением трудового контракта и с тем, что медиагруппа ACMG выразила «неудовлетворенностью качеством» работы.

«Николай Усков освобожден от должности главного редактора Forbes, исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания. Кадровые решения вступают в силу 9 июня», – передает ТАСС сообщение медиагруппы ACMG.

В сообщении отмечается, что решение связано с «неудовлетворенностью качеством работы» Ускова.

Представитель компании заявил РБК, что это произошло по причине «неудовлетворенности качеством работы Николая Ускова, систематического нарушения трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора «о неконкуренции». Речь идет о том, что он по контракту не имел права участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов».

При этом переговоры о прекращении сотрудничества на основании мирового соглашения с Усковым начались давно, однако ранее он отказывался от всех предложенных вариантов. В итоге компания была вынуждена пойти на одностороннее расторжение контракта с ним, заявили в ACMG.

Усков ранее был главным редактором российской версии журнала GQ, в 2012 году возглавил медиагруппу Михаила Прохорова «Живи!», в состав которой на тот момент входили журналы «Сноб», «Русский Пионер», кабельный телеканал «Живи!» и сайт snob.ru.