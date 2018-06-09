Усков решил обжаловать в суде увольнение из Forbes

Уволенный с поста главного редактора российской версии журнала Forbes Николай Усков сообщил, что будет через суд обжаловать решение собственника издания.

«Это следствие моего конфликта с (владельцем Forbes, медиа-магнатом Александром) Федотовым. Речь идет о давлении на редакцию, снятии материалов и постановке материалов, угодных собственнику. Я считаю мое увольнение незаконным, буду обжаловать его в суде в самое ближайшее время для того, чтобы сделать эту историю публичной», – передает его слова The Bell.

Усков добавил, что для того, чтобы рассказать о давлении на редакцию, он отказался от денежной компенсации в размере девяти зарплат.

Также он выразил надежду на то, что ставший врио главного редактора Николай Мазурин займет этот пост официально.

Ранее стало известно, что собственник российской версии журнала Forbes уволил главного редактора издания Николая Ускова, который работал на этом посту последние два года. Причиной называется «нарушение условий трудового контракта».