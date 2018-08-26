КНДР обвинила США в «двуличии»

Власти Северной Кореи обвинили США в «двуличии» из-за отмены американским президентом визита госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян, сообщают государственные СМИ.

В заявлении говорится, что КНДР подозревает США в разработке «заговора» против Пхеньяна. Утверждается, что военные из США, которые дислоцированы в Японии, якобы провели «секретные» учения по отработке «проникновения в Пхеньян», передает RT.

«Подобные действия доказывают, что США разрабатывают преступный заговор, чтобы развязать войну против КНДР», – говорится в тексте.

КНДР заявила, что серьезно воспринимает эти действия, особенно на фоне позитивного диалога между двумя странами.

Накануне стало известно, что Помпео решил отменить визит в Северную Корею.