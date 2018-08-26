Посетителям «Армии-2018» запретили касаться «Арматы»

Посетители форума «Армия-2018» пожаловались на то, что им запретили трогать новейший российский танк Т-14 «Армата», хотя ранее утверждалось, что заграждения вокруг машины не будет.

Гости парка «Патриот» заявили, что смотрители не позволяют взобраться на броню. «Армату» огородили столбиками, хотя доступ к другим экспонатам выставки открыт, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее СМИ со ссылкой на организаторов утверждали, что заграждений не будет, все желающие смогут потрогать машину и «даже залезть на нее».

Напомним, Минобороны подписало с «Уралвагонзаводом» контракт на поставку 132 танков Т-14 и БМП Т-15, созданных на платформе «Арматы».