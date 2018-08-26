Ротару рассказала о самочувствии

Певица София Ротару прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что во время выступления в Уфе она почувствовала недомогание и была госпитализирована.

«Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!» – написала она в Instagram.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 26 Авг 2018 в 3:41 PDT

Ранее в субботу СМИ сообщили, что 71-летнюю Софию Ротару экстренно доставили в одну из больниц в Уфе, так как она почувствовала недомогание во время корпоратива. Концертный директор народной артистки СССР Сергей Лавров сообщил, что самочувствие Ротару действительно ухудшилось из-за жары, но уточнил, что она не была направлена в реанимацию.