Концертный директор Ротару рассказал о состоянии певицы

Концертный директор народной артистки СССР Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал сообщения в уфимских СМИ о том, что певица госпитализирована в местную больницу и находится в реанимации.

Лавров сообщил ТАСС, что певица действительно почувствовала недомогание, однако он опроверг сообщения о том, что Ротару находится в реанимации.

«С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары», – сообщил он.

Лавров рассказал, что по протоколу на мероприятии дежурила машина скорой помощи. «Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить», – добавил он.

По словам концертного директора, сейчас самочувствие Ротару нормальное, она вылетела в Москву и к этому времени должна была уже вернуться в столицу.

«Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ», – добавил Лавров.

Ранее в субботу СМИ сообщили, что 71-летнюю Софию Ротару экстренно доставили в одну из больниц в Уфе, так как она почувствовала недомогание во время корпоратива.