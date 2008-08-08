Появились сообщения об экстренной госпитализации Софии Ротару в Уфе

Певицу Софию Ротару экстренно доставили в одну из больниц в Уфе, она находится в реанимации, сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

«Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи», – сообщил источник издания Ufa1.

По информации уфимского издания, Ротару находится в сознании, ей оказывается вся необходимая помощь.

Сообщается, что госпитализация произошла около 23.00 по местному времени накануне (01.00 мск воскресенья). Издание утверждает, что сотрудникам больницы «строго-настрого запретили говорить о звездной пациентке». Для оказания помощи певице вызваны лучшие медики.

Запланированных концертов в Уфе у Ротару не было, она выступала на корпоративе. Ближе к концу выступления она почувствовала недомогание, после чего ее госпитализировали, добавляет издание.

Ротару родилась 7 августа 1947 года, ей 71 год.