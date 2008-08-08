В Москве и области объявлен желтый уровень опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на понедельник, 27 августа, из-за высокой пожароопасности, сообщает Гидрометцентр.

Желтый уровень интенсивности опасных явлений означает, что погода является потенциально опасной, передает РИА «Новости».

По прогнозу синоптиков, в понедельник воздух в Москве и области прогреется до плюс 26 – 28 градусов, ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.