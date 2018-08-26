Грузия захотела решить проблемы в отношениях с Россией

Тбилиси заинтересован в том, чтобы решить сложные проблемы в отношениях с Россией, хотя и не смирится с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии Москвой, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

«Это решение (признание независимости Абхазии и Южной Осетии) вогнало в глубокий тупик грузино-российские межгосударственные отношения», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время он указал на то, что Грузия «глубоко заинтересована» в выходе из этого положения – «в российско-грузинских отношениях, так и в решении существующих проблем через диалог».

Он добавил, что политические проблемы не становятся причиной неприязни для отношений между гражданами России и Грузии.

«В этом году, предположительно, будет зафиксировано рекордное количество туристов из России. Между нашими странами восстановлены торгово-экономические связи, транспортные коммуникации, это дает определенную надежду», – заявил он.

Отметим, что на этой неделе Грузия выразила возмущение встречей президента России Владимира Путина с лидерами Южной Осетии и Абхазии.