Украинский продюсер обвинил «вату» в покушении

Украинский продюсер Александр Ягольник рассказал, что в ночь с пятницы на субботу Киеве на него напал неизвестный с ножом.

«Встретил вату, с ножом, ночью. Досадно, но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить», – написал Ягольник в Facebook.

Продюсер опубликовал фотографию с окровавленной рукой. Позднее он разместил фотографии из машины скорой помощи.

Ягольник утверждает, что нападавший знал о том, что продюсер в этот вечер будет праздновать день рождения брата.

«Тот, кто меня ждал, знал, что 8 июня я, естественно, буду выпившим. И не ошибся. Этой ночью он дождался, когда я приеду и рассчитаюсь с водителем такси», – цитирует «Обозреватель» Ягольника.

По его словам, когда он шел к подъезду, из-за деревьев вышел неизвестный и спросил: «Это ты, тот Ягольник?»

«Да. Это я», – машинально ответил я, совершенно не задумываясь, почему незнакомый человек в половине второго ночи так обращается ко мне, еще и по фамилии», – рассказал продюсер. Затем мужчина произнес фразу «Есть разговор», после чего, по словам Ягольника, напал на него с ножом.

«Нападающий, наверное, или не ожидал сопротивления, или один из моих ударов по нервным центрам нанес вред, или время на покушение поджимало, или свет, начало появляться в квартирах, его испугал, или было что-то другое, мне не известное – но моментально подъехало черное Mitsubishi, в котором он и исчез. Все это произошло в течение каких-то полутора-двух минут», – сообщил продюсер.

Также он добавил, что решил не вызывать полицию, чтобы не тратить времени зря и не писать заявлений.

Ягольник – известный украинский продюсер и композитор. Ранее он выражал протест против выступлений на Украине российских артистов, а также против выступлений украинских артистов, гастролирующих в России.

Напомним, 1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко на встрече с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко заявил, что «список потенциальных жертв», которых якобы собирались убить вместе с журналистом, насчитывает 47 человек.