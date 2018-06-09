Беженец из Ирака сознался в изнасиловании и убийстве девочки в ФРГ

Иракский беженец Али Башар, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 14-летней Сусанны Ф. в Германии, сознался в содеянном, сообщает Rudaw.

Находясь под стражей в Ираке, обвиняемый «признался в убийстве 14-летней немецкой девочки после того, как изнасиловал ее», сообщил глава курдской полиции города Дахук Тарик Ахмед, передает РИА «Новости».

«Предполагаемый убийца пойдет под суд, но будут ли его судить здесь или в Германии, зависит от властей ФРГ и Регионального правительства Курдистана», – добавил он.

В пятницу стало известно, что в убийстве и изнасиловании еврейской девочки обвинили мигрантов из Ирака и Турции. СМИ также писали, что выходец из Ирака был парнем убитой девочки.

Тело пропавшей девочки обнаружили закопанным в лесу около железнодорожной станции Висбадена в ночь на четверг. О пропаже ее родители сообщили 22 мая после того, как она не вернулась в родной Майнц от друзей, проживающих в Висбадене. Вскрытие показало, что девочку изнасиловали перед убийством.