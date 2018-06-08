Мигрантов обвинили в убийстве и изнасиловании девочки в Германии

Немецкую общественность шокировало убийство 14-летней еврейской девочки Сусанны Ф. из Майнца; полиция сообщила о задержании подозреваемого в преступлении.

Полиция ФРГ арестовала 35-летнего гражданина Турции в качестве одного из подозреваемых в убийстве девочки, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Главный подозреваемый, 20-летний иракец Али Башар, уже покинул Германию – через Турцию он улетел на родину. Его семья также покинула ФРГ, передает Mignews.

Выходец из Ирака был парнем убитой девочки, пишет Wiesbadener Tagblatt. Ранее Башар уже привлекался в полицию за различные преступления, включая грабеж.

На убийцу указал 13-летний житель убежища для мигрантов, который сам сообщил об этом в полицию, сообщают немецкие СМИ.

В еврейская общине Майнца заявили, что шокированы жестоким преступлением.

«Я, как и все остальные, потрясен, опечален и нахожусь в ужасе из-за насильственной смерти Сусанны. Я буквально потерял дар речи», – сказал раввин Аарон Ран Верниковский в интервью Juedische Allgemeine. По его словам, община делает все возможное, чтобы поддержать скорбящих родителей.

Тело пропавшей девочки обнаружили закопанным в лесу около железнодорожной станции Висбадена в ночь на четверг. О пропаже ее родители сообщили 22 мая после того, как она не вернулась в Родной Майнц от друзей, проживающих в Висбадене. Вскрытие показало, что девочку изнасиловали перед убийством.