В «Газпром нефти» предсказали закрытие АЗС из-за убытков

Независимые сети АЗС терпят убытки, они начнут закрываться, если в ближайшие две недели не принять решение о компенсации, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Так, «снижение акцизов снизило напряженность, но розничные сети работают с убытками до 4 тыс. рублей на тонну», и независимые АЗС не смогут долго работать себе в убыток, передает ТАСС слова Дюкова.

Он добавил также, что компания готова увеличить объем продаж топлива на бирже в случае необходимости.

При этом в росте цен на моторное топливо не виноваты нефтяники – внутренний рынок в этот период был профицитным и не испытывал недостатка в топливе, подчеркнул глава «Газпром нефти».

«Эта проблема была создана не нефтяниками. Все негативные факторы заработали в одно время - это рост цены на нефть, ослабление рубля и рост акцизов», – пояснил он.

По словам Дюкова, «Газпром нефть» не сокращала поставки нефтепродуктов с января по май текущего года, а напротив – увеличила их на 17%.

В свою очередь зампредседателя правления Анатолий Чернер уточнил, что в дальнейшем компания намерена сохранять эти темы роста.

Дюков также поспорил с обсуждаемым в правительстве России повышением экспортных пошлин на нефтепродукты, которое рассматривается как мера по стабилизации внутренних цен – глава «Газпром нефти» считает инициативу нежелательной и вредной для отрасли.

Альтернативой же может стать дальнейшее снижение акцизов, передает РИА «Новости».

Повышение экспортных пошлин на нефтепродукты поставит под удар нефтепереработку, эффективность которой в таких условиях снизится, а из-за этого могут уменьшиться объемы переработки и поставок на внутренний рынок.

Напомним, для выравнивания ситуации с ценами на топливо в России власти приняли решение снизить акцизы на бензин с 1 июня на 3 тыс. рублей за тонну (с 11,213 тыс. рублей за тонну) и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей за тонну (с 7,665 тыс. рублей за тонну).

Кроме того, с 1 июля их планируется не повышать на 700 рублей за тонну, как это было предусмотрено изначально.

Ранее в субботу Дюков заявил, что нефтяной рынок близок к перегреву, и это может привести к снижению цен на топливо.

В четверг мировые цены на нефть пошли вверх после снижения в среду, которое было вызвано данными о неожиданном росте запасов в США.

В конце мая представители Саудовской Аравии заявили, что ОПЕК и Россия могут поставлять больше нефти на мировой рынок в ближайшем будущем, чтобы компенсировать влияние санкций США на Иран.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.